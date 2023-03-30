Подробное сравнение камер Samsung S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max: плюсы и минусы

Первым делом эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» сравнил S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max по видеовозможностям. На фронтальную камеру оба смартфона умеют записывать видео в Full HD 30 FPS, причём заметно, что Samsung акцентируется на лице, а iPhone - и на лице, и на заднем фоне. Из-за того, что iPhone 14 Pro Max пытается вытянуть задний фон, лицо у него становится очень неестественным. Кроме того, устройства записывают видео в 4К 60 к/с, причём Samsung может вытянуть облака, а iPhone их сильно засвечивает.

Что касается съёмки на основную камеру, то смартфоны способны писать видео в 4К 60 к/с. Ночью iPhone сильно засвечивает яркие объекты, а у S23 Ultra это не так сильно выражено. Стабилизация в обоих случаях работает хорошо. В портретном режиме в Full HD 30 к/с картинка более насыщенная на iPhone, но на нём нельзя прямо во время съёмки менять степень размытия и режимы, как на Samsung. Также при 3-кратном увеличении Samsung иногда почему-то в портретном режиме не размывает фон. Action Mode работает однозначно лучше на iPhone.

В целом Samsung Galaxy S23 Ultra в сравнении с iPhone получил хорошие улучшения. Особенно в съёмке ярких объектов ночью. В то же время по детализации iPhone всё равно идёт чуть впереди.

Фото в портретном режиме при 3-кратном увеличении чуть ближе получается на iPhone. Samsung по сравнению с iPhone 14 Pro Max немного засветляет всё на снимке. При этом деталей однозначно больше на iPhone 14 Pro Max. В целом iPhone делает более естественные снимки людей.

С точки зрения обработки ярких объектов в ночное время Samsung вновь обходит iPhone. Последний многое слишком засвечивает.