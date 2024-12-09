Poco M7 Pro будет оснащен 50-Мп сенсором Sony LYT-600 с OIS для лучшей съемки в условиях низкой освещенности. Он также оснащен 20-Мп селфи-камерой, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB-C.

Цена Poco C75 5G составит менее 100 евро. Несмотря на бюджетную цену, в нем будет установлен сенсор камеры Sony, обычно встречающийся в телефонах среднего класса. C75 5G будет предлагать до 8 ГБ оперативной памяти, расширяемое microSD хранилище до 128 ГБ и работать на базе Android 14 с HyperOS. Он также получит два года обновлений ОС и четыре года патчей безопасности.