Подробности ноябрьского обновления Google Pixel стали известны раньше времени

Verizon перечислила важные обновления, касающиеся серии Pixel 9, включая Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold. Основные изменения для Pixel 9 включают самые актуальные патчи безопасности Android, а также исправления проблем с Bluetooth, наклоном камеры при зуме и с активацией функции адаптивной яркости экрана в определённых условиях. Также улучшена производительность и стабильность пользовательского интерфейса. Проблема с белыми точками на экране в некоторых ситуациях тоже была решена.

Для серий Pixel 6, 7 и 8 обновление включает последние патчи безопасности и общие улучшения производительности, но изменений для этих моделей меньше.