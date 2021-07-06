Подробности о новом флагманском смартфоне Huawei раскрыли до анонса

Согласно информации китайского инсайдера, P50 Pro получит вырез под фронтальную камеру в дисплее. Сама панель при этом будет поддерживать разрешение 1224 x 2696 пикселей или 2,5 K. Соотношение сторон экрана составит 20:9. P50 Pro также будет поддерживать 5G и Wi-Fi 6 Plus.

Стоит отметить, что сама Huawei пока не назвала точную дату запуска линейки P50, но все ждут, что это случится 29 июля.

По остальным характеристикам известно, что смартфоны будут работать на процессорах Kirin 9000 для домашнего рынка и Qualcomm Snapdragon 888 для других рынков.