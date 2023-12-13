Подробности основной камеры iPhone 16 слили почти за год до анонса

Подробности основной камеры iPhone 16 слили почти за год до анонсаЕсть два варианта
Инсайдеры поделились подробностями о главной камере iPhone 16, хотя анонс аппарата ожидается только через год.
По данным утечек, Apple тестирует два дизайна камеры для предстоящего смартфона. Первый вариант камеры похож на текущую модель iPhone 15, но с расположенными вертикально, а не по диагонали, объективами.
Второй вариант, напоминающий камеру iPhone 7 Plus и iPhone X, предполагает вертикальный общий бамп, в котором размещаются оба объектива.
Утверждается, что пока сложно однозначно сказать, какой из вариантов выберет Apple. Вероятно, изменения касаются расположения объективов, что может сделать камеру iPhone 16 еще более продвинутой в видеозаписи.
Важно отметить, что эти данные основаны на предварительной информации, и Apple может внести изменения в свои планы. Окончательный дизайн iPhone 16 еще не утвержден, и дополнительные изменения вполне возможны.