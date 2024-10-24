Подсанкционную Huawei «поймали» на использовании чипов TSMC

Получив информацию о находках TechInsights, TSMC уведомила об этом Министерство торговли США. Ранее министерство ввело строгие торговые ограничения в отношении Huawei, запретив компании получать чипы иностранного производства. TSMC отрицает какие-либо рабочие отношения с Huawei с середины сентября 2020 года и заявила, что не производит чипы для компании.

Huawei уже не раз обходила санкции США. В мае агентство Bloomberg сообщило, что компания финансировала секретные исследования в университетах США через фонд, расположенный в Вашингтоне. Фонд вернул средства, а его руководство ушло в отставку в ответ на разоблачение.