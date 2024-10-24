Подсанкционную Huawei «поймали» на использовании чипов TSMC

Опубликовано 24 октября 2024, 12:001 мин.
Подсанкционную Huawei «поймали» на использовании чипов TSMCНесмотря на санкции США
Китайский технологический гигант Huawei, похоже, обходит санкции США, продолжая использовать чипы производства Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Канадская TechInsights обнаружила чип Ascend 910B производства TSMC в одном из ИИ-ускорителей Huawei.
Получив информацию о находках TechInsights, TSMC уведомила об этом Министерство торговли США. Ранее министерство ввело строгие торговые ограничения в отношении Huawei, запретив компании получать чипы иностранного производства. TSMC отрицает какие-либо рабочие отношения с Huawei с середины сентября 2020 года и заявила, что не производит чипы для компании.
Huawei уже не раз обходила санкции США. В мае агентство Bloomberg сообщило, что компания финансировала секретные исследования в университетах США через фонд, расположенный в Вашингтоне. Фонд вернул средства, а его руководство ушло в отставку в ответ на разоблачение.