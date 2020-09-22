Подсчитана выгода Xiaomi и других компаний от санкций против Huawei

По прогнозу специалистов, китайский рынок смартфонов претерпит серьёзные изменения в ближайшее время. Huawei — лидер на рынке, поэтому такой удар по нему не пройдёт бесследно.

Аналитики подсчитали, что из-за санкций США мировые поставки смартфонов Huawei в 2020 году составят примерно 170 млн единиц, а это на 10% меньше, чем ожидалось ранее.

При этом Xiaomi, Oppo и Vivo специалисты прогнозируют рост поставок. Ранее считалось, что компании отгрузят 130, 130 и 106 млн смартфонов соответственно. Теперь же аналитики уверены, что эти цифры будут равны 145, 140 и 110 млн единиц.