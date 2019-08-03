Подсчитано, насколько подорожают iPhone из-за торговой войны США с Китаем

Мнением поделились специалисты инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch. «...Влияние (новых тарифов) на прибыль составит примерно 0,50–0,75 доллара (в пересчёте на акцию), причём около 0,30–0,50 доллара будут зависеть от iPhone», — сообщают эксперты.

Они также не исключают, что Apple может поднять цены на смартфоны — примерно на 10%. Это, конечно, сократит спрос на устройства на 20%. То есть, компания не сможет реализовать около 10 миллионов единиц.

Напомним, недавно стало известно, что продажи iPhone упали до рекордно низкого показателя.