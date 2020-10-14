Подсчитано, сколько дней россиянам надо работать, чтобы купить один iPhone 12 Pro

В России iPhone 12 Pro на 128 ГБ стоит 99 990 рублей. Авторы Picodi.com обратились к данным Росстата, чтобы узнать среднюю зарплату россиян во втором квартале 2020 года. Она составляет 50 784 ₽ (44 182,08 рублей после вычета налогов).

Чтобы купить iPhone, среднестатистический россиянин должен отработать 47,5 дней. Да ещё и ничего не есть при этом. Отмечается, что «индекс айфона» в этом году ухудшился для России на 0,5 дня.

Что интересно, среднему швейцарцу нужно трудиться 4,4 дня, чтобы заработать на iPhone 12 Pro, а среднему американцу — 6,1 дня.