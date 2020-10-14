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Подсчитано, сколько дней россиянам надо работать, чтобы купить один iPhone 12 Pro
«Индекс айфона»
Авторы сайта Picodi.com составили «индекс айфона 2020». Они сравнили цены на iPhone 12 Pro со 128 ГБ памяти со средней зарплатой в десятках стран. Специалисты подсчитали, сколько дней нужно работать среднему россиянину, чтобы купить один такой смартфон Apple.
В России iPhone 12 Pro на 128 ГБ стоит 99 990 рублей. Авторы Picodi.com обратились к данным Росстата, чтобы узнать среднюю зарплату россиян во втором квартале 2020 года. Она составляет 50 784 ₽ (44 182,08 рублей после вычета налогов).
Чтобы купить iPhone, среднестатистический россиянин должен отработать 47,5 дней. Да ещё и ничего не есть при этом. Отмечается, что «индекс айфона» в этом году ухудшился для России на 0,5 дня.
Что интересно, среднему швейцарцу нужно трудиться 4,4 дня, чтобы заработать на iPhone 12 Pro, а среднему американцу — 6,1 дня.
Picodi.com