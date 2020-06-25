Подсчитано, сколько приложений и файлов может вместить самый дешёвый iPhone 2020 года

В России Apple официально продаёт такую версию за 39 990 рублей. Многие могут задаваться вопросом: а не слишком ли мало 64 ГБ?

Надо понимать, что покупая iPhone (да и любой другой смартфон), пользователь получает свободным не весь объём заявленной памяти. Какое-то место занимают операционная система, предустановленные приложения и другие данные.

В iPhone SE только операционка занимает около 11 ГБ. Когда человек приобретает самую дешёвую версию этой модели, он покупает, по сути, 49,6 ГБ свободного объёма памяти.

Что касается приложений, то десять — YouTube, TikTok, Facebook Messenger, Facebook, Gmail, WhatsApp, Zoom, Snapchat, Netflix и Google Chrome — вместе займут уже 1,4 ГБ (набор российского пользователя может несколько отличаться, но плюс-минус выйдет то же самое).

Если говорить об играх, то они, конечно, занимают больше места, чем обычные приложения. Например, Call of Duty: Mobile потребуется уже 2,64 ГБ, PUBG Mobile — 2,43 ГБ. Но и в таком случае, iPhone SE подойдёт для любителя «позависать» в несколько игр.

Если записывать на смартфон видео, то его памяти хватит на запись длиной 6 часов 25 минут на дефолтных настройках. Фотографий можно сделать 14 900 штук. На iPhone SE также можно спокойно сохранить как минимум 6900 песен.

В итоге авторы материала пришли к выводу, что большинство людей iPhone SE (2020) с 64 ГБ памяти вполне устроит.