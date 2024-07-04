Подставка, кардхолдер: смартфон CMF Phone 1 оснастили специальным крепежом сзади

Хотя светящиеся глифы из Nothing Phone не будут использоваться в этом бюджетном смартфоне, на крепеж сзади можно будет прицепить такие аксессуары, как крепление для шнурка, либо подставку, чтобы держать телефом в стоячем горизонтальном положении.

Тизеры также показывают легкодоступные винты на задней панели и специальную отвертку. Возможно, к ней можно будет прикрутить тот же кардхолдер. Устройство уже было замечено в черном, синем, светло-зеленом и оранжевом цветах.

Пока неясно, будут ли сторонник компании создавать альтернативные задние панели, но они могут добавить например, емкий внешний аккумулятор, который еще и будет прицеплен к смартфону.

Наряду с CMF Phone 1, Nothing также представит наушники CMF Buds Pro 2 и часы Watch Pro 2.