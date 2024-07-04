Телефоны
Опубликовано 04 июля 2024, 21:45
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Подставка, кардхолдер: смартфон CMF Phone 1 оснастили специальным крепежом сзади

Суббренд Nothing, между прочим
Nothing собирается представить свой первый смартфон под суббрендом CMF Phone 1, уже 8 июля. Так, последние тизеры подчеркнули его уникальную настраиваемость. CMF Phone 1 будет оснащен круглым крепежом на задней панели, на который можно крепить аксессуары, но и сама задняя панель будет настраиваема.
Подставка, кардхолдер: смартфон CMF Phone 1 оснастили специальным крепежом сзади

© Nothing

Хотя светящиеся глифы из Nothing Phone не будут использоваться в этом бюджетном смартфоне, на крепеж сзади можно будет прицепить такие аксессуары, как крепление для шнурка, либо подставку, чтобы держать телефом в стоячем горизонтальном положении.

Тизеры также показывают легкодоступные винты на задней панели и специальную отвертку. Возможно, к ней можно будет прикрутить тот же кардхолдер. Устройство уже было замечено в черном, синем, светло-зеленом и оранжевом цветах.

Пока неясно, будут ли сторонник компании создавать альтернативные задние панели, но они могут добавить например, емкий внешний аккумулятор, который еще и будет прицеплен к смартфону.

Наряду с CMF Phone 1, Nothing также представит наушники CMF Buds Pro 2 и часы Watch Pro 2.