Подтверждена 120-Вт зарядка для упрощённого флагманского смартфона Xiaomi 11T Pro

Подтверждена 120-Вт зарядка для упрощённого флагманского смартфона Xiaomi 11T ProАнонс уже скоро
15 сентября состоится мероприятие, на котором Xiaomi должна представить этот смартфон. Компания выпускает тизеры в преддверии этого события. В новом таком тизере говорится, что Xiaomi 11T Pro сможет похвастаться 120-Вт зарядкой.
What do we have here? 👀... Some exciting new tech coming from @Xiaomi... Stay tuned pic.twitter.com/UBJKu0ELvt— Unbox Therapy (@UnboxTherapy) September 5, 2021
Значение в 120 Вт почти в два раза больше, чем максимальный показатель оригинального смартфона Mi 11 — 67 Вт. При этом ёмкость батареи должна сохраниться прежней — 5000 мАч.
Стоит обратить внимание на то, что в тизере упоминается Xiaomi 11T Pro, поэтому от стандартной модели Xiaomi 11T не нужно ждать 120-Вт зарядки.
Напомним, Xiaomi уже добавляла такую технологию зарядки в Mi 10 Ultra и Mix 4, а также в две модели Black Shark 4.
По слухам, Xiaomi 11T Pro будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 888.