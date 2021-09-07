Подтверждена 120-Вт зарядка для упрощённого флагманского смартфона Xiaomi 11T Pro

Значение в 120 Вт почти в два раза больше, чем максимальный показатель оригинального смартфона Mi 11 — 67 Вт. При этом ёмкость батареи должна сохраниться прежней — 5000 мАч.

Стоит обратить внимание на то, что в тизере упоминается Xiaomi 11T Pro, поэтому от стандартной модели Xiaomi 11T не нужно ждать 120-Вт зарядки.

Напомним, Xiaomi уже добавляла такую технологию зарядки в Mi 10 Ultra и Mix 4, а также в две модели Black Shark 4.

По слухам, Xiaomi 11T Pro будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 888.