Подтверждена дата презентации новых флагманских смартфонов Samsung

Китайские пользователи могут зайти на официальный сайт Samsung и зарезервировать себе заказ на устройства. Всё, что нужно, — это заплатить 100 юаней (чуть больше тысячи рублей). После этого можно будет забронировать нужную модель, когда её анонсируют 14 января.

Samsung запретила регистрироваться для предзаказа более чем один раз. Это мера предосторожности от спекулянтов. Также при предварительном заказе учитываются телефонные номера и ID-карты, а ещё номера устройств, с которых сделали заказ. Если оплата будет произведена с аккаунтов WeChat и Alipay, то учитываться будут и они.