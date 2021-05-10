Телефоны
Сегодня в 15:50
Подтверждена необычная внешность следующего флагмана Honor
Выделяется дизайн камеры
В июне ожидается выпуск новых флагманских смартфонов серии Honor 50. В сети появилась новая утечка, которая подтверждает необычный дизайн камеры устройств.
Судя по имеющейся информации, камера Honor 50 будет выполнена в виде двух колец. В одном из колец будет два датчика изображения, один из которых дополнен перископной оптикой.
Новое изображение — уже не первое, на котором показывается необычный дизайн камеры. Но оно лучше других даёт понять, как Honor 50 будет выглядеть в реальной жизни. К сожалению, неясно, настоящее ли это фото или рендер. Тем не менее, доверять этому изображению стоит.
Не исключено, что на изображении показаны модели Honor 50 Pro/Pro+. Такой вывод можно сделать по наличию телефото-модуля, которого не будет в стандартном Honor 50.