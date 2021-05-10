Подтверждена необычная внешность следующего флагмана Honor

Судя по имеющейся информации, камера Honor 50 будет выполнена в виде двух колец. В одном из колец будет два датчика изображения, один из которых дополнен перископной оптикой.

Новое изображение — уже не первое, на котором показывается необычный дизайн камеры. Но оно лучше других даёт понять, как Honor 50 будет выглядеть в реальной жизни. К сожалению, неясно, настоящее ли это фото или рендер. Тем не менее, доверять этому изображению стоит.