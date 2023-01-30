Подтверждена специальная версия Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy для Galaxy S23

Подтверждена специальная версия Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy для Galaxy S23Это разогнанный чипсет
Ранее появились слухи, что Samsung будет использовать разогнанную версию процессора Snapdragon 8 Gen 2 в серии Galaxy S23. Теперь стало известно, что чипсет будет называться Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform For Galaxy.
Фото: Sammobile
Брендинг Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy был продемонстрирован на рекламных изображениях Galaxy S23. На изображении ниже также показана игровая производительность Galaxy S23 Ultra. В смартфоне предусмотрена форма оптимизации для гоночной игры Wreckfest.
Sammobile
Предыдущие утечки утверждали, что процессор Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy представляет собой разогнанную версию обычного Snapdragon 8 Gen 2. Он имеет основное ядро ЦП с тактовой частотой 3,36 ГГц (вместо 3,2 ГГц) и графический процессор Adreno 740 с тактовой частотой 719 МГц (вместо 680 МГц).