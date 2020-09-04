Подтверждена задержка выхода новых iPhone

Впервые в Broadcom намекнули на задержку ещё в июне. Тогда конкретно название Apple не упоминали, но «все всё поняли».

Также ранее финансовый директор Apple сообщил, что в этом году смартфоны будут выпущены позже обычного. Сроки задержки были обозначены как «несколько недель».

Скорее всего, мы не увидим ‌iPhone 12‌ в этом месяце. Предполагается, что запуск смартфонов состоится в октябре. А ещё новых часов Apple Watch и метки AirTags.