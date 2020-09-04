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Подтверждена задержка выхода новых iPhone
Скорее всего, в продажу они поступят в октябре
Американская компания по разработке полупроводниковой продукции Broadcom подтвердила, что поставки чипов для iPhone 12 начнутся в последнем квартале 2020 года. Это на квартал позже, чем было ранее. Поэтому можно ожидать, что выход новых iPhone задержится.
Впервые в Broadcom намекнули на задержку ещё в июне. Тогда конкретно название Apple не упоминали, но «все всё поняли».
Также ранее финансовый директор Apple сообщил, что в этом году смартфоны будут выпущены позже обычного. Сроки задержки были обозначены как «несколько недель».
Скорее всего, мы не увидим iPhone 12 в этом месяце. Предполагается, что запуск смартфонов состоится в октябре. А ещё новых часов Apple Watch и метки AirTags.