Подтверждено: бренд Meizu купит китайский автопроизводитель

Meizu в настоящее время контролируется Huang Xiuzhang и Taobao China Software Company с долями 49,08% и 27,23% соответственно. Geely планирует подписать соглашение о приобретении 79,09% акций Meizu. Если сделка будет реализована, доля Huang Xiuzhang сократится до 9,79%, а Taobao China полностью выйдет из предприятия. 79,09% акций Geely дадут автопроизводителю контроль над китайской технологической компанией.

Стоит отметить, что в последнее время дела у Meizu идут не лучшим образом. Интересно, что предпримет Geely.