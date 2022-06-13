Подтверждено: бренд Meizu купит китайский автопроизводитель

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Подтверждено: бренд Meizu купит китайский автопроизводительGeely
В январе этого года появились слухи о том, что китайский автопроизводитель Geely планирует приобрести местный бренд смартфонов. Источники, близкие к этому вопросу, говорили о Meizu. Теперь слух подтвердился, поскольку китайский регулятор официально объявил о том, что компания Hubei Xingji Times Technology, принадлежащая Geely, приобретёт акции Meizu Technology.
Meizu в настоящее время контролируется Huang Xiuzhang и Taobao China Software Company с долями 49,08% и 27,23% соответственно. Geely планирует подписать соглашение о приобретении 79,09% акций Meizu. Если сделка будет реализована, доля Huang Xiuzhang сократится до 9,79%, а Taobao China полностью выйдет из предприятия. 79,09% акций Geely дадут автопроизводителю контроль над китайской технологической компанией.
Стоит отметить, что в последнее время дела у Meizu идут не лучшим образом. Интересно, что предпримет Geely.