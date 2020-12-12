Подтверждено наличие стилуса в грядущем смартфоне Samsung Galaxy S

В целом, утечка на сайте Winfuture.de посвящена тому, какие конфигурации памяти и цвета будут у смартфонов. Сообщается, что Galaxy S21 5G выйдет в двух вариантах — со 128 или 256 ГБ памяти. Будет доступен в сером, белом, розовом и пурпурном цветах.

Galaxy S21+ 5G выйдет с такими же конфигурациями памяти. Его можно будет купить в серебристом, чёрном и пурпурном цветах. Модель Galaxy S21 Ultra 5G выпустят в трёх вариантах — со 128, 256 и 512 ГБ памяти. Что касается цветов, то будут серебристая и чёрная версии.

В утечке также утверждается, что Galaxy S21 Ultra 5G получит поддержку S Pen. Однако, в отличие от моделей Galaxy Note, у аппарата не будет специального отделения для хранения стилуса. Зато пользователи смогут приобрести отдельные чехлы для смартфона, в которых можно будет носить и S Pen.