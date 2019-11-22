Подтверждены долгожданные функции в iPhone 2020

Во-первых, по словам аналитика, объём оперативной памяти у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max увеличится до 6 ГБ. Как писали СМИ, у текущего поколения смартфонов Apple ОЗУ имеет объём всего 4 ГБ.

Во-вторых, новинки должны обзавестись системой 3D-сканирования пространства в основной камере. В-третьих, они получат поддержку 5G. Но об этом многие говорили и раньше.

Также аналитик заявил, что Apple всё-таки намерена выпустить преемника iPhone SE. Его анонс может состояться даже раньше — в марте. Сообщается, что новый аппарат будет во многом похож на iPhone 8.