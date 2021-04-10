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Сегодня в 10:15
Подтверждены характеристики экрана iPhone 13
Должно быть лучше, чем в iPhone 12
Издание Digitimes подтвердило, что Apple будет использовать LTPO панели в следующих смартфонах — iPhone 13. Стали известны некоторые характеристики дисплеев.
Высокий показатель энергоэффективности LTPO панелей позволит айфонам использовать частоту обновления экрана в 120 Гц без урона для автономности.
До сих пор все модели iPhone поддерживают частоту обновления только в 60 Гц. То есть в iPhone 13 частота может увеличиться в два раза. Это сделает картинку плавнее.
По сути, в смартфонах Apple появится ProMotion, как в iPad Pro. Эта функция была главной «фишкой» данных планшетов.
Источники также сообщают, что энергопотребление компонентов iPhone 13 будет снижено на 15% по сравнению с iPhone 12. Кроме того, по слухам, в новых смартфонах будет использоваться подэкранный сканер отпечатков пальцев.