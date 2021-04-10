Подтверждены характеристики экрана iPhone 13

Высокий показатель энергоэффективности LTPO панелей позволит айфонам использовать частоту обновления экрана в 120 Гц без урона для автономности.

До сих пор все модели iPhone поддерживают частоту обновления только в 60 Гц. То есть в iPhone 13 частота может увеличиться в два раза. Это сделает картинку плавнее.

По сути, в смартфонах Apple появится ProMotion, как в iPad Pro. Эта функция была главной «фишкой» данных планшетов.

Источники также сообщают, что энергопотребление компонентов iPhone 13 будет снижено на 15% по сравнению с iPhone 12. Кроме того, по слухам, в новых смартфонах будет использоваться подэкранный сканер отпечатков пальцев.