Подтверждены характеристики следующего флагманского смартфона OnePlus

В качестве аппаратной основы у него выступит последняя флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 888. Оперативной памяти у смартфона будет 8 ГБ, а встроенное хранилище составит 128 ГБ.

Также стало ясно, что смартфон получит дисплей диагональю 6,55 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.

Ранее инсайдер опубликовал рендеры OnePlus 9 Pro. Мы использовали их для оформления новости. По слухам, смартфон получит поддержку 65-Вт зарядки. В камере у него будут два датчика изображения разрешением 48 Мп. Анонс устройства ожидается в марте 2021 года.