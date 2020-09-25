Телефоны
Сегодня 17:06
Подтверждены названия грядущих iPhone
Ждём их в октябре
В сети опубликовали наклейки на силиконовые чехлы для iPhone. Они подтвердили названия моделей грядущей линейки смартфонов Apple.
Новые сведения согласуются с предыдущими утечками. Итак в новой серии iPhone 12 будут следующие модели:
- Apple iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном;
- Apple iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном (аналог iPhone 11);
- Apple iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым экраном (но с продвинутыми характеристиками);
- Apple iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном.
DuanRiu
Журналисты полагают, что iPhone 12 mini займёт место iPhone SE. В целом, можно ожидать, что модель будет предлагаться по довольно низкой цене.
По слухам, новые iPhone 12 должны показать уже 13 октября.