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Сегодня 17:06

Подтверждены названия грядущих iPhone

Ждём их в октябре
В сети опубликовали наклейки на силиконовые чехлы для iPhone. Они подтвердили названия моделей грядущей линейки смартфонов Apple.

Новые сведения согласуются с предыдущими утечками. Итак в новой серии iPhone 12 будут следующие модели:

  • Apple iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном;
  • Apple iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном (аналог iPhone 11);
  • Apple iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым экраном (но с продвинутыми характеристиками);
  • Apple iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном.

DuanRiu

Журналисты полагают, что iPhone 12 mini займёт место iPhone SE. В целом, можно ожидать, что модель будет предлагаться по довольно низкой цене.

По слухам, новые iPhone 12 должны показать уже 13 октября.