Подтверждён выход нового смартфона POCO M3 Pro 5G с необычным дизайном

Перед анонсом Xiaomi опубликовала несколько постеров, раскрывающих особенности POCO M3 Pro 5G. Подтверждено, что смартфон получит 6,5-дюймовый экран разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Также у аппарата будет поддержка технологии DynamicSwitch, которая позволяет ему автоматические настраивать частоту обновления в зависимости от отображаемого контента.

В качестве «сердца» смартфона выступит процессор MediaTek Dimensity 700. Это может сделать POCO M3 Pro 5G самым дешёвым 5G -смартфоном на рыке.

На ранее слитых в сеть рендерах мы видели, что на задней панели смартфона будет блок тёмно-серого цвета, в котором окажутся камера и логотип POCO. Такого дизайна мы ещё у аппаратов бренда не видели.