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Подтверждён выход удешевлённой версии смартфона Samsung Galaxy S20
На сайте Samsung нашли упоминания
На официальном сайте появилось упоминание удешевлённой версии смартфона Galaxy S20. Это подтверждает, что новинка выйдет на рынок.
Судя по информации на сайте, модель Samsung Galaxy S20 FE получит четырёхмесячный пробный период для YouTube Premium. Причём из описания акции следует, что будут выпущены две версии смартфона — с поддержкой 5G и без. Скорее всего, 4G-модель будет стоить дешевле.
По ранним утечкам известно, что Galaxy S20 FE получит экран чуть поменьше, чем у S20+, — 6,4-6,5-дюймовый. Пока неясно, какой процессор будет использоваться в смартфоне — Exynos 990 или Snapdragon 865. Кроме того, СМИ писали, что Galaxy S20 FE будет оснащён пластиковой задней панелью, а разрешение его дисплея будет достигать Full HD+. Поэтому стоит ожидать сниженной цены.