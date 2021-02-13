Подтверждён выпуск первых смартфонов независимой Honor в России

Всего ожидается пять новых моделей. Они засветились в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Это значит, что устройства готовятся к выходу в России.

Источники пишут, что нам стоит ждать Honor View40. Он скрывается под номером YOK-N49. Другая модель под номером HJC-LX9C будет 5G-смартфоном среднего класса. Вероятно, она получит название Huawei Nova 8 SE. Третий аппарат NZA-LX9N будет бюджетным 5G-смартфоном с 6,6-дюймовым экраном и батареей на 5000 мАч. Также ожидаются ещё два устройства, но о них пока нет информации.