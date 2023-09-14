Поиск потерянного Android-смартфона будет использовать геолокацию вместо Интернета

Пользователи будут иметь возможность контролировать процесс определения местонахождения потерянных устройств. Они могут полностью отключить эту функцию, что означает, что потерянные устройства должны иметь доступ к Интернету, чтобы быть найденными.

Кроме того, можно выбрать опцию «Без сети», которая сохраняет последние известные местоположения устройств, но не принимает активного участия в работе сети.

Уникальная опция - «С сетью только в местах с интенсивным движением», которая использует данные о местоположении в оживленных местах, например в аэропортах, но только в том случае, если другие пользователи также были рядом с потерянным предметом.

Наконец, есть вариант «С сетью во всех районах», который работает везде, даже в местах с низкой проходимостью.

Google подчеркивает, что данные о местоположении устройств пользователей шифруются и не видны компании для обеспечения конфиденциальности и безопасности.