Поиск потерянного Android-смартфона будет использовать геолокацию вместо Интернета

Поиск потерянного Android-смартфона будет использовать геолокацию вместо ИнтернетаНо вы сможете это отключить
Google готовит настройки на основе местоположения для своей новой сети Find My Device, которая будет использовать устройства на базе Android для точного поиска потерянных предметов, включая телефоны, трекеры и наушники.
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Пользователи будут иметь возможность контролировать процесс определения местонахождения потерянных устройств. Они могут полностью отключить эту функцию, что означает, что потерянные устройства должны иметь доступ к Интернету, чтобы быть найденными.
Кроме того, можно выбрать опцию «Без сети», которая сохраняет последние известные местоположения устройств, но не принимает активного участия в работе сети.
Уникальная опция - «С сетью только в местах с интенсивным движением», которая использует данные о местоположении в оживленных местах, например в аэропортах, но только в том случае, если другие пользователи также были рядом с потерянным предметом.
Наконец, есть вариант «С сетью во всех районах», который работает везде, даже в местах с низкой проходимостью.
Google подчеркивает, что данные о местоположении устройств пользователей шифруются и не видны компании для обеспечения конфиденциальности и безопасности.