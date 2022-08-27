Пока Apple избавляется от «чёлки» в iPhone, новые флагманы Huawei получат именно такой вырез

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Пока Apple избавляется от «чёлки» в iPhone, новые флагманы Huawei получат именно такой вырезМожет, кому-то и нравится
Huawei выпустит серию смартфонов Mate 50 6 сентября, но в сети уже появились их рендеры. Кое-что в дизайне устройств удивляет.
Рендеры создавались на основе всех утечек информации по Huawei Mate 50 Pro. Согласно им, смартфон получит дисплей с изогнутыми краями. Фронтальная камера будет размещена в вырезе... в виде «чёлки». Да, про iPhone 14 говорят, что «чёлку» в нём уберут, а вот Mate 50 Pro, видимо, призваны сохранить баланс в природе.
На рендерах устройство представлен в пяти цветах: оливково-зелёном, белом, серебристом, золотом и чёрном.