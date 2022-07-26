Пока у Android-смартфонов всё плохо: Apple увеличила заказы на iPhone 14

По данным аналитиков, Apple является единственным производителем смартфонов, продемонстрировавшим стабильные продажи в последние месяцы с заметным годовым ростом продаж. Показатели продаж текущей линейки iPhone побудили компанию увеличить заказы и на будущие смартфоны. По прогнозам, iPhone 14 будут продаваться даже лучше iPhone 13.

Продажи ‌iPhone‌ обычно замедляются в период с июля по август, поскольку покупатели ожидают запуска новых моделей в сентябре, но в этом июле поставки ‌iPhone 13‌ были на треть выше, чем в то же время в прошлом году.

Между тем, средний и бюджетный сегмент рынка Android-смартфонов за последний год столкнулся с трудностями из-за снижения спроса. Поставщик процессоров MediaTek уже отчитывался о том, что его клиенты сократили заказы на целых 30%.