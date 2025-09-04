Беспроводная зарядка работает на мощности до 25 Вт, а через USB-C можно получить до 30 Вт. При одновременной зарядке через USB-C и беспроводную площадку показатели снижаются до 20 Вт и 15 Вт соответственно.

Сфера способна зарядить среднестатистический смартфон хотя бы один раз полностью или несколько раз частично — часть энергии расходуется на охлаждающий вентилятор.