Опубликовано 04 сентября 2025, 20:151 мин.
Показали MagFusion Ark — модульный беспроводной зарядник со съёмными «сферами»Которые представляют собой внешний аккумулятор
Aukey анонсировала необычное зарядное устройство MagFusion Ark, которое поступит в продажу в первом квартале 2026 года. Система состоит из базы с беспроводными площадками Qi2.2 и съёмных сфер-аккумуляторов, каждая из которых сама тоже поддерживает беспроводную зарядку.
© Aukey
База может иметь одну, две или три площадки, а к каждой можно подключать сферу. Когда сферы стоят на базе, они заряжаются и одновременно могут питать другое устройство. Но их можно снять и использовать отдельно: встроенный аккумулятор на 6700 мА·ч или порт USB-C позволяют заряжать другие устройства.
Беспроводная зарядка работает на мощности до 25 Вт, а через USB-C можно получить до 30 Вт. При одновременной зарядке через USB-C и беспроводную площадку показатели снижаются до 20 Вт и 15 Вт соответственно.
Сфера способна зарядить среднестатистический смартфон хотя бы один раз полностью или несколько раз частично — часть энергии расходуется на охлаждающий вентилятор.