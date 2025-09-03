Опубликовано 03 сентября 2025, 15:351 мин.
Показали Oppo A5i Pro 5G — большой аккумулятор и поддержка 5G по доступной ценеУлучшенная версия
Oppo представила новый смартфон A5i Pro 5G в Малайзии. Модель получила 6,67-дюймовый экран с разрешением 720×1604 пикселя, частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass 7i. Внутри — процессор MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
© Oppo
Аккумулятор на 6 000 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Компания обещает, что через пять лет батарея сохранит 80% емкости. Смартфон оснащен двойной основной камерой: 50 МП и 2 МП, а для селфи предусмотрены 8 МП. Также есть разъем для наушников 3,5 мм.
Корпус защищен по стандарту IP65 от пыли и брызг, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H для ударопрочности.
Oppo A5i Pro 5G доступен в двух цветах — Breeze Blue и Midnight Purple — по цене около 188 долларов.