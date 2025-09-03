Аккумулятор на 6 000 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Компания обещает, что через пять лет батарея сохранит 80% емкости. Смартфон оснащен двойной основной камерой: 50 МП и 2 МП, а для селфи предусмотрены 8 МП. Также есть разъем для наушников 3,5 мм.

Корпус защищен по стандарту IP65 от пыли и брызг, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H для ударопрочности.

Oppo A5i Pro 5G доступен в двух цветах — Breeze Blue и Midnight Purple — по цене около 188 долларов.