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Показан будущий флагманский смартфон Samsung S21 с необычным дизайном
Его могут представить в январе
В последнее время растёт количество слухов о грядущих флагманских смартфонах Samsung Galaxy S21. Недавно в сети появилась информация о том, что эти устройства презентуют раньше, чем все ожидали — скорее всего, в январе 2021 года. Теперь опубликованы качественные изображения смартфона.
Рендерами поделился инсайдер Steve Hemmerstoffer. На них изображена стандартная модель Galaxy S21 5G. Самое интересное в новых изображениях — это это блок основной камеры. Он выполнен оригинальным образом, такого мы ещё во флагманских смартфонах Samsung не видели. Кстати, камера тут будет трёхмодульная.
Что касается передней панели устройства, то здесь всё по традиции. В дисплее мы видим вырез под фронтальную камеру.
Ожидается, что Galaxy S21 5G получит процессор Snapdragon 875 в США и Exynos 1000 или 2100 на других рынках.