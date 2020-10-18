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Показан будущий флагманский смартфон Samsung S21 с необычным дизайном

Его могут представить в январе
В последнее время растёт количество слухов о грядущих флагманских смартфонах Samsung Galaxy S21. Недавно в сети появилась информация о том, что эти устройства презентуют раньше, чем все ожидали — скорее всего, в январе 2021 года. Теперь опубликованы качественные изображения смартфона.

Рендерами поделился инсайдер Steve Hemmerstoffer. На них изображена стандартная модель Galaxy S21 5G. Самое интересное в новых изображениях — это это блок основной камеры. Он выполнен оригинальным образом, такого мы ещё во флагманских смартфонах Samsung не видели. Кстати, камера тут будет трёхмодульная.

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Что касается передней панели устройства, то здесь всё по традиции. В дисплее мы видим вырез под фронтальную камеру.

Ожидается, что Galaxy S21 5G получит процессор Snapdragon 875 в США и Exynos 1000 или 2100 на других рынках.