Показан качественный макет нового iPhone 14 Pro Max

В прошлом году этот YouTube-канал публиковал аналогичный ролик об iPhone 13, и вышедшие смартфоны Apple оказались довольно похожими на макеты.

Из нового видео ясно, что iPhone 14 станет толще из-за увеличенного блока камер. Кроме того, у него будет «чёлки», которая так многим надоела. Правда, это будет распространяться только на Pro-версии. Как отмечает блогер, в целом iPhone 14 Pro Max внешне очень похож на смартфон предыдущего поколения. Сзади наиболее заметное различие касается блока камер.

Ещё в новом айфоне рамка дисплея станет тоньше, и это позволит немного увеличить дисплей. В iPhone 14 Pro Max его диагональ составит 6,69 дюйма против 6,68 дюйма в 13 Pro Max. Сам телефон станет толще, возможно, за счёт большей батареи.