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Сегодня 14:05
Показан концепт необычного iPhone 13
Можно надеяться, что Apple выпустить что-то не менее крутое
Apple ещё не представила iPhone 12 в этом году, но дизайнеры уже пытаются фантазировать, какими будут следующие смартфоны компании. В сети показали концепт необычного iPhone 13.
Судить о внешности грядущих смартфонов Apple обычно приходится по утечкам и слухам. Даже сейчас не до конца ясно, как будут выглядеть iPhone 12. Поэтому представленные изображения iPhone 13 следует воспринимать как не более чем концепт.
Художник предположил, что смартфон получит экран, который «стекает» на боковые грани корпуса. Подробно концепт можно рассмотреть на видео ниже:
Также в концепте мы не видим никаких физических кнопок на корпусе iPhone. Эт вполне может стать реальностью: подобное уже есть, например, в Huawei Mate 30 Pro.