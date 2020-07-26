Показан концепт необычного iPhone 13

Судить о внешности грядущих смартфонов Apple обычно приходится по утечкам и слухам. Даже сейчас не до конца ясно, как будут выглядеть iPhone 12. Поэтому представленные изображения iPhone 13 следует воспринимать как не более чем концепт.

Художник предположил, что смартфон получит экран, который «стекает» на боковые грани корпуса. Подробно концепт можно рассмотреть на видео ниже: