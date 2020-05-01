Показан неанонсированный смартфон Samsung с экраном без рамок и вырезов

А именно серии кондиционеров Wind-Free Air. Смартфон фигурировал в ролике как средство для управления «умным» домом. Видно, что у аппарата нет никаких вырезов в экране, что позволяет предположить наличие подэкранной селфи-камеры.

Стоит отметить, что ранее в сети уже появлялось предполагаемое изображение будущего флагмана Samsung — Galaxy Note 20. На том рендере у смартфона тоже не было видно никаких рамок и вырезов. Поэтому журналисты предположили, что в ролике Wind-Free Air засветился именно Galaxy Note 20. Это было бы логично, учитывая, что подобное дизайнерское решение вряд ли можно будет увидеть не у флагманского смартфона компании.

Напомним, выход Galaxy Note 20 ожидается во второй половине текущего года.