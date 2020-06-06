Показан необычный смартфон-аккумулятор

Модель назвали Doogee S88 Pro. Он работает на процессоре MediaTek Helio P70, получил экран диагональю 6,3 дюйма и разрешением 1080 х 2340 пикселей. У смартфона есть 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, основная камера с датчиками на 21, 8 и 8 Мп, фронтальная на 16 Мп.

Из особенностей устройства также стоит упомянуть светодиодную подсветку, которая реагирует на уведомления и музыку. Может менять цвета.

Ещё одна особенность Doogee S88 Pro — ударопрочный корпус, защищённый от воды и пыли. Аккумулятор смартфона может похвастаться ёмкостью 10 000 мАч. Это позволяет устройству работать автономно несколько дней, да ещё и подзаряжать другие аппараты. Кроме того, у смартфона есть модуль NFC. Стоит Doogee S88 Pro всего $200.