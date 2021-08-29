Показан необычный вид камеры грядущего флагмана Xiaomi

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Сегодня в 18:50
Показан необычный вид камеры грядущего флагмана XiaomiНо это может быть лишь прототип
В китайской социальной сети Weibo обнаружили рендер, на котором, предположительно, изображён ещё не выпущенный флагманский смартфон Xiaomi 12. В глаза сразу бросается необычный блок камеры.
Он выполнен в форме буквы «M». Это довольно смелый дизайнерский шаг, и пока неясно, будет ли он реализован в смартфоне. Публикация рендера ещё ни к чему не обязывает. Однако, если бы у смартфона был такой дизайн, он бы явно привлекал к себе больше внимания.
Напомним, по слухам Xiaomi Mi 12 должен стать первым в мире смартфоном на процессоре Qualcomm Snapdragon 898. Также новым флагманским смартфонам пророчат датчик изображения на 200 Мп. Если вся известная информация окажется правдой, это будет очень интересный аппарат.