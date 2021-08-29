Показан необычный вид камеры грядущего флагмана Xiaomi

Он выполнен в форме буквы «M». Это довольно смелый дизайнерский шаг, и пока неясно, будет ли он реализован в смартфоне. Публикация рендера ещё ни к чему не обязывает. Однако, если бы у смартфона был такой дизайн, он бы явно привлекал к себе больше внимания.