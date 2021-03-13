Показан невышедший iPhone X необычного цвета

Пользователь рассказал, что Apple раздумывала над тем, чтобы выпустить iPhone X в цвете Jet Black. Этот цвет запомнился владельцам iPhone 7. Красивый глянцевый смартфон отлично выглядел сразу из коробки, но пользоваться им в реальности было проблематично. Глянцевый корпус сильно пачкался, а кто-то даже говорил, что и легко царапался.

Не исключено, что Apple не стала выпускать iPhone X Jet Black именно поэтому. Хорошо, что мы можем посмотреть на любопытный прототип. На фото он лежит рядом с iPhone X в цвете Space Gray.