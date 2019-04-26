Показан новый смартфон с чёрно-белым экраном, как у электронных книг

Экраны E Ink для электронных книг создаются на основе «электронных чернил», то есть изображение у них формируется микроскопическими частицами пигмента. Такие экраны считаются более благоприятными для зрения, в отличие от LCD и OLED-дисплеев, которые используются в смартфонах и планшетах.

Авторы проекта на Indiegogo решили отойти от шаблонов и презентовали смартфон Kingrow K1 с экраном E Ink. Он не только не вредит зрению пользователя, но и позволяет экономить заряд аккумулятора. Как заявляют создатели устройства, оно может продержаться в режиме ожидания до двух недель. При этом ёмкость его аккумулятора равна 3100 мАч. Для того, чтобы с аппаратом можно было удобно работать в темноте, создатели добавили подсветку.

Цену и другие характеристики Kingrow K1 объявят чуть позже. Напомним, что одним и смартфонов с экраном E Ink был YotaPhone. Однако, помимо чёрно-белого, он имел ещё и полноценный цветной дисплей.