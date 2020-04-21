Показан обновлённый тёмный режим для смартфонов Xiaomi

Впервые компания представила Dark Mode в начале 2019 года. Теперь разработчики решили полностью обновить тёмную тему. Её назвали Dark Mode 2.0.

Сейчас Dark Mode на MIUI 11 не затрагивает все системные и сторонние приложения. А вот Dark Mode 2.0 на MIUI 12 станет «глобальным».