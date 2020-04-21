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Сегодня 16:30
Показан обновлённый тёмный режим для смартфонов Xiaomi
Dark Mode 2.0
Ранее сегодня стало известно, что Xiaomi анонсирует новую версию фирменной оболочки MIUI 12 27 апреля. После этого сообщения официальный аккаунт MIUI в соцсети Weibo опубликовал пару любопытных тизеров. В частности, показан обновлённый тёмный режим для смартфонов Xiaomi.
Впервые компания представила Dark Mode в начале 2019 года. Теперь разработчики решили полностью обновить тёмную тему. Её назвали Dark Mode 2.0.
Сейчас Dark Mode на MIUI 11 не затрагивает все системные и сторонние приложения. А вот Dark Mode 2.0 на MIUI 12 станет «глобальным».
Gizmochina
Новый режим будет делать картинку более визуально приятной. Кроме того, контрастность будет изменяться на основе яркости. Dark Mode 2.0 также повлияет на размер и толщину шрифта. Будут автоматически «приглушены» и обои на рабочем столе.