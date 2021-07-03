Показан отменённый вариант дизайна смартфона Xiaomi Mi 11

Хорошо, что его отменили

В 2021 году Xiaomi выпустила флагманскую линейку смартфонов Mi 11. Они получили необычный дизайн камеры. Как оказалось, во время разработки Xiaomi рассматривала и другие виды конструкции для этих устройств.