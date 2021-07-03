Показан отменённый вариант дизайна смартфона Xiaomi Mi 11

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Показан отменённый вариант дизайна смартфона Xiaomi Mi 11Хорошо, что его отменили
В 2021 году Xiaomi выпустила флагманскую линейку смартфонов Mi 11. Они получили необычный дизайн камеры. Как оказалось, во время разработки Xiaomi рассматривала и другие виды конструкции для этих устройств.
В сети опубликовали несколько скетчей, на которых показан промежуточный дизайн Xiaomi Mi 11. Рисунками поделился инсайдер Digital Chat Station. Можно сказать, что Xiaomi сделала правильный выбор дизайна. Остальные выглядят довольно скучно и не позволили бы телефону выделиться из толпы:
Первый эскиз напоминает смартфоны серии OPPO Reno, а второй весьма похож на последний vivo X.
Раньше Xiaomi нередко копировала дизайн смартфонов Apple, и остаётся только порадоваться, что сейчас копания нашла собственный стиль.