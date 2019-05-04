Показан первый смартфон Huawei c выдвижной камерой

До этого ходили слухи, что первым телефоном Huawei с выдвижной камерой будет P Smart Z. Однако, есть вероятность, что в первую очередь компания презентует Y9 Prime 2019, раз уже готовы рекламные постеры. Пока даты выпуска обоих смартфонов неизвестны.

Стоит отметить, что P Smart Z и Y9 Prime 2019 по своим характеристикам почти аналогичны друг другу. Только у Y9 основная камера будет тройной, в то время, как P Smart Z оснащён двумя датчиками. У первого смартфона есть дополнительный модуль разрешением 8 Мп с широкоугольным объективом.