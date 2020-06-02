Показан потенциальный смартфон Huawei с подэкранной камерой

Авторы LetsGoDigital сделали довольно хорошие рендеры по схемам, описанным в патенте. По рисункам видно, что спереди смартфон будет похож на прошлогодний флагман Huawei Mate 30 Pro. Он также имеет скруглённые края экрана, а кнопок управления по бокам нет. В дисплее мы не видим никаких вырезов под фронтальную камеру, а это значит, что она, скорее всего, спрятана под экраном. Специальных выдвижных модулей тут тоже не наблюдается.

Что касается основной камеры, то в патентах Huawei предлагается два варианта её оформления: в круглом модуле и вертикальной полоской.