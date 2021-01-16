Показан пример 100-кратного увеличения камеры смартфона Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra получил четыре основные камеры. В них имеется новый датчик на 108 Мп. Смартфон может похвастаться 100-кратным Space Zoom с системой двойных телеобъективов Samsung. Один из них даёт трёхкратное оптическое увеличение, а второй – 10-кратное.

Шарма показал, как зум помогает издалека увидеть, что написано на туристическом указателе. Результат может впечатлить, ведь буквы на таком расстоянии видны через камеру смартфона достаточно чётко. Конечно, для художественных фотографий такой режим не подойдёт, но для небольшой «разведки» — вполне.