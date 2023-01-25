Показан пример 4K видео, снятого на новейший Samsung Galaxy S23 Ultra

20:41, 25 января 2023
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Показан пример 4K видео, снятого на новейший Samsung Galaxy S23 UltraА также фото
Блогер Эдвардс Урбина опробовал камеру Samsung Galaxy S23 Ultra за несколько дней до официальной презентации.
Фото: Notebookcheck
Обзорщик загрузил на YouTube образец видео в качестве 4K 60 кадров в секунду:
Также блогер показал фото, сделанные на основную камеру Galaxy S23 Ultra.
Edwards Urbina
А вот две пары изображений, которые демонстрируют 10-кратное оптическое увеличение телеобъектива и то же самое при 30-кратном цифровом увеличении: