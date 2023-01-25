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20:41, 25 января 2023
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Показан пример 4K видео, снятого на новейший Samsung Galaxy S23 Ultra

А также фото

Блогер Эдвардс Урбина опробовал камеру Samsung Galaxy S23 Ultra за несколько дней до официальной презентации.

Показан пример 4K видео, снятого на новейший Samsung Galaxy S23 Ultra

Фото: Notebookcheck

Обзорщик загрузил на YouTube образец видео в качестве 4K 60 кадров в секунду:

Также блогер показал фото, сделанные на основную камеру Galaxy S23 Ultra.

Показан пример 4K видео, снятого на новейший Samsung Galaxy S23 Ultra

Edwards Urbina

А вот две пары изображений, которые демонстрируют 10-кратное оптическое увеличение телеобъектива и то же самое при 30-кратном цифровом увеличении:

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Фото: Edwards Urbina

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