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Показан пример фото, сделанного на первую подэкранную камеру смартфона
Для селфи выглядит нормально
ZTE показала пример фото, сделанного на первую коммерческую подэкранную камеру смартфона ZTE Axon 20 5G. Новинку должны представить 1 сентября.
Сегодня ZTE уже поведала подробности об устройстве подэкранной камеры смартфона. В компании рассказали, что размер области дисплея над камерой составляет менее одного квадратного дюйма. Сам экран состоит из семи различных слоёв. Используется также специальная плёнка с антибликовым покрытием для максимальной прозрачности и снижения оптической дифракции.
На фотографии, сделанной на селфи-камеру ZTE Axon 20 5G, судя по всему, запечатлён сотрудник компании.
Согласно слухам, новинка получит процессор Snapdragon 765G, основную четверную камеру и аккумулятор ёмкостью 4120 мАч. Сколько будет стоить устройство, пока неизвестно.