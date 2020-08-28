Показан пример фото, сделанного на первую подэкранную камеру смартфона

Сегодня ZTE уже поведала подробности об устройстве подэкранной камеры смартфона. В компании рассказали, что размер области дисплея над камерой составляет менее одного квадратного дюйма. Сам экран состоит из семи различных слоёв. Используется также специальная плёнка с антибликовым покрытием для максимальной прозрачности и снижения оптической дифракции.

На фотографии, сделанной на селфи-камеру ZTE Axon 20 5G, судя по всему, запечатлён сотрудник компании.