Показан прототип самого первого Android-смартфона

Речь идёт о прототипе устройства Google Sooner. В отличие от современных Android-смартфонов, в нём не подразумевалось использование сенсорного экрана. Вместо этого аппарат был оснащён кнопкой D-pad для управления системой. Располагается она прямо под дисплеем, окружена другими управляющими кнопками, а снизу можно увидеть QWERTY-клавиатуру. В общем-то выглядит, как обычный коммуникатор из нулевых.

Характеристики Google Sooner, конечно, были скромными. Чипсет TI OMAP 850 и всего 64 МБ оперативной памяти. Разрешение LCD-дисплея составляло 320 x 240 точек. Была камера на задней панели разрешением 1,3 Мп. Питал аппарат аккумулятор ёмкостью 960 мАч. Устройство не поддерживает Wi-Fi и способно работать только в сетях 2G.