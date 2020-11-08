Показан прототип возрождённого слайдера Nokia N95

Сообщается, что HMD Global, владеющая Nokia, от идеи в итоге отказалась. Но инженерные прототипы современного Nokia N95 всё же сохранились. Фотографиями поделился блогер Michael Fisher (MrMobile).

Судя по снимкам, HMD Global хотела выпустить смартфон в форм-факторе слайдера. В раздвинутом состоянии становились доступны динамики, двойная камера и вспышка. Скрытые датчики, конечно, выполняли бы функцию селфи-камеры, что позволило бы избежать дырки в дисплее.