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Показан прототип возрождённого слайдера Nokia N95
К сожалению, он не выйдет
В 2007 году вышел легендарный телефон-слайдер Nokia N95. Он работал под управлением Symbian OS, поддерживал установку сторонних приложений, имел батарею на 900 мАч, музыкальный плеер и камеру. Недавно бренд Nokia решил возродить и эту модель. В сеть попали фотографии прототипа современного Nokia N95.
Сообщается, что HMD Global, владеющая Nokia, от идеи в итоге отказалась. Но инженерные прототипы современного Nokia N95 всё же сохранились. Фотографиями поделился блогер Michael Fisher (MrMobile).
Судя по снимкам, HMD Global хотела выпустить смартфон в форм-факторе слайдера. В раздвинутом состоянии становились доступны динамики, двойная камера и вспышка. Скрытые датчики, конечно, выполняли бы функцию селфи-камеры, что позволило бы избежать дырки в дисплее.
Gizchina