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Сегодня 14:20
Показан рабочий iPhone 12
С поддержкой частоты обновления 120 Гц
В Twitter опубликовали прототип смартфона iPhone 12 Pro Max в рабочем состоянии. Если фото правдиво, то у будущего флагмана может быть предусмотрена поддержка частоты обновления экрана 120 Гц. Или, по крайней мере, Apple хотела её добавить.
Снимком поделился инсайдер Макс Вайнбах (Max Winebach). По фото видно, что iPhone 12 Pro Max получит «чёлку» того же размера, что и смартфоны Apple предыдущего поколения. Диагональ дисплея у новинки будет равна 6,7 дюйма. Немного иначе будет выглядеть иконка батареи.
На экране показано меню настроек, в котором можно выбрать, чтобы частота обновления определялась смартфоном автоматически, была адаптивной. То есть 120 Гц будут сами меняться на 60 Гц в зависимости от условий.
Ещё раз обратим внимание, что на фото показали прототип смартфона, то есть не факт, что 120 Гц будут поддерживаться финальной версией. Но размер «чёлки», вероятнее всего, таким и останется.