Показан рабочий iPhone 12

Снимком поделился инсайдер Макс Вайнбах (Max Winebach). По фото видно, что iPhone 12 Pro Max получит «чёлку» того же размера, что и смартфоны Apple предыдущего поколения. Диагональ дисплея у новинки будет равна 6,7 дюйма. Немного иначе будет выглядеть иконка батареи.

На экране показано меню настроек, в котором можно выбрать, чтобы частота обновления определялась смартфоном автоматически, была адаптивной. То есть 120 Гц будут сами меняться на 60 Гц в зависимости от условий.