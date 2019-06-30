Показан сворачивающийся в трубочку смартфон Galaxy

Стоит отметить, что дизайнер, конечно, не продумал никакой защиты для сворачивающегося OLED-дисплея. Кроме того, небольшой размер корпуса накладывает ограничения на ёмкость аккумулятора — большой туда не вставишь.

Скорее всего, концепт так и останется концептом. Но посмотреть на это интересно.