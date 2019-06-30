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Сегодня 12:17

Показан сворачивающийся в трубочку смартфон Galaxy

Только концепт
Дизайнер показал концепт сворачивающегося в трубочку смартфона линейки Galaxy. Вдохновлялся он «рулонным» телевизором LG, который компания представила в январе на выставке CES 2019.

Корпус с аппаратной начинкой сворачивающегося смартфона вытянутый и компактный. На нём художник обозначил сканер отпечатков пальцев, кнопку сообщений и вызовов, часы и панель уведомлений. Слева из корпуса вытягивается экран, который хранится внутри в свёрнутом состоянии. Аппарат дизайнер назвал Samsung Galaxy Stick, потому что он и правда похож на палку.

Yanko

Стоит отметить, что дизайнер, конечно, не продумал никакой защиты для сворачивающегося OLED-дисплея. Кроме того, небольшой размер корпуса накладывает ограничения на ёмкость аккумулятора — большой туда не вставишь.

Скорее всего, концепт так и останется концептом. Но посмотреть на это интересно.

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Фото: Yanko
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