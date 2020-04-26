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Показан внешний вид будущего первого смартфона Samsung с выдвижной камерой
Когда он выйдет, неизвестно
Устройства с выдвижным модулем для камеры уже есть в ассортименте нескольких производителей. Однако в этом списке до сих пор нет Samsung. Впрочем, если верить инсайдерам, компания скоро представит и свою модель с таким решением. В сети уже показан внешний вид будущего первого смартфона Samsung с выдвижной камерой.
Источником утечки стал инсайдер OnLeaks, он объединился с Pigtou для создания рендеров. Скорее всего, смартфон, о котором идёт речь, будет устройством среднего уровня.
Если верить инсайдерам, аппарат получит экран диагональю 6,5 дюйма и основную камеру из трёх датчиков. Габариты его составят 183,5 x 77 x 9,2 мм. Фронтальная камера устройства будет расположена на выдвижном модуле. Ничего особенного в его дизайне нет.
Пока неизвестно, будет ли смартфон поддерживать 5G. Также неясно, когда его представит сама Samsung.