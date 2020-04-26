Показан внешний вид будущего первого смартфона Samsung с выдвижной камерой

Источником утечки стал инсайдер OnLeaks, он объединился с Pigtou для создания рендеров. Скорее всего, смартфон, о котором идёт речь, будет устройством среднего уровня.

Если верить инсайдерам, аппарат получит экран диагональю 6,5 дюйма и основную камеру из трёх датчиков. Габариты его составят 183,5 x 77 x 9,2 мм. Фронтальная камера устройства будет расположена на выдвижном модуле. Ничего особенного в его дизайне нет.

Пока неизвестно, будет ли смартфон поддерживать 5G. Также неясно, когда его представит сама Samsung.